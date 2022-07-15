София Ротару отреагировала на ракетные удары по Виннице

Артистка показала, что чувствует после обстрела города и гибели мирных украинцев.

74-летняя певица София Ротару, которая искренне поддерживает украинский народ в борьбе с российской агрессией, но редко высказывается на эту тему, не смогла пройти мимо трагедии в Виннице, где 14 июля три крылатые ракеты "Калибр" ударили по центру города, унеся жизни 23 мирных жителей.

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В сторис артистка опубликовала несколько кадров с последствиями ударов и добавила эмодзи в виде разбитого сердца. "Винница. 14.07.22", – написала она. Среди снимков – фото коляски маленькой Лизы, которая стала жертвой российской агрессии, а ее мама сейчас борется за жизнь в реанимации.

На случившееся отреагировала и внучка артистки София Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке. 21-летняя девушка перепостила видео телеведущей Маши Ефросининой с последствиями взрыва, а также опубликовала скриншот статьи издания The Washington Post о том, что Россия убила мирных людей в Виннице.

Из всей семьи Ротару именно внучка певицы больше всего говорит о войне в Украине, а также проводит аукционы с целью помочь пострадавшим соотечественникам.

Ранее София Ротару отреагировала на трагедию в Кременчуге Полтавской области, где в результате ракетной атаки на ТЦ "Амстор" погиб 21 мирный житель.

Напомним, во время ракетного обстрела погиб один из членов творческой команды певицы Роксоланы Сироты, концерт которой должен был состояться в 18 часов вечера. Звукорежиссер Евгений Коваленко получил тяжелейшие ранения и скончался в реанимации. Еще один участник коллектива борется за жизнь.

По словам музыканта Олега Скрипки, он чудом не оказался в эпицентре взрыва.