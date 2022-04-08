Внучка Софии Ротару поддержала Украину и призывает остановить геноцид

София рассказывает о происходящем в ее родной стране своей западной аудитории.

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20-летняя внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко, которая сейчас учится в Нью-Йорке, не побоялась открыто выразить свою позицию по поводу того, что происходит в Украине, публикуя посты в Instagram.

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Первая запись, касающаяся вторжения РФ, появилась на ее странице 24 февраля.

[ + – ] София Евдокименко сообщила о том, что в Украину пришла война Фото: Скриншот

"Моя семья и многие люди, которые мне очень дороги, находятся в Украине. Прошлой ночью граждане по всей стране проснулись в 5 утра от звуков сирен и взрывов…", – написала она.

Новая публикация появилась на 40-ый день войны.

"40 дней войны. Миллионы столкнулись с абсолютным и настоящим злом. И все же душа находит силу в вере, истине, любви и молитве. За это время весь мир почувствовал и соединился с украинской душой. То, что независимо, наполнено любовью и изобилием. Мое интернациональное сообщество! Я призываю всех вас принять меры и #StandWithUkraine. 💙🙏🏻💛 Делайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к акции протеста в вашем городе, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, станьте волонтером или помогайте профессионально", – говорится в подписи.

Фото: Скриншот

В сториз девушка зовет подписчиков выйти на Манхэттен 9 апреля на акцию против геноцида украинского народа, а также продвигает сервисы, помогающие беженцам.

Что касается ее знаменитой бабушки, то София Ротару только раз упомянула войну в Украине. 28 февраляна ее странице в соцсети появился пост на эту тему:

"Независимость и Свобода стоит дорого — это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и Мира!".

[ + – ] София Ротару о войне в Украине написала 28 февраля Фото: Скриншот

Напомним, отец и брат Софии Евдокименко пытались сбежать с Украины в Молдову на надувной лодке, но были задержаны пограничниками. Анатолий Евдокименко спустя месяц после инцидента снова появился в соцсети.