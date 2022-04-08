Внучка Софії Ротару підтримала Україну та закликає зупинити геноцид

Софія розповідає про те, що відбувається в її рідній країні, своїй західній аудиторії.

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20-річна онука співачки Софії Ротару Софія Євдокименко, яка зараз навчається в Нью-Йорку, не побоялася відкрито висловити свою позицію щодо того, що відбувається в Україні, публікуючи пости в Instagram.

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Перший запис, що стосується вторгнення РФ, з'явився на її сторінці 24 лютого.

[ + – ] Софія Євдокименко повідомила, що в Україну прийшла війна Фото: Скриншот

"Моя сім'я та багато людей, які мені дуже дорогі, перебувають в Україні. Минулої ночі громадяни по всій країні прокинулися о 5-й ранку від звуків сирен і вибухів…" — написала вона.

Нова публікація з'явилася на 40 день війни.

"40 днів війни. Мільйони зіткнулися з абсолютним і справжнім злом. І все ж таки душа знаходить силу у вірі, істині, любові та молитві. За цей час увесь світ відчув українську душу та поєднався з нею. Те, що незалежне, сповнене любов'ю та достатком. Моя інтернаціональна спільното! Я закликаю всіх вас вжити заходів і #StandWithUkraine. 💙🙏🏻💛 Робіть пожертвування, надсилайте гуманітарні вантажі, приєднуйтесь до акції протесту у вашому місті, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій із надійних джерел, станьте волонтером або допомагайте професійно", – йдеться в підписі.

Фото: Скриншот

У сторіс дівчина закликає підписників вийти на Манхеттен 9 квітня на акцію проти геноциду українського народу, а також просуває сервіси, які допомагають біженцям.

Щодо її знаменитої бабусі, то Софія Ротару лише раз згадала війну в Україні. 28 лютого на її сторінці в соцмережі з'явився пост на цю тему:

"Незалежність і Свобода коштує дорого — це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на частини! Я в Києві! Молюся за наших захисників та МИР в УКРАЇНІ! Пишу цей текст, і так, мої руки тремтять. Тремтять, бо по всій Україні йдуть жорстокі бої… Сил нам усім і Миру!".

[ + – ] Софія Ротару про війну в Україні написала 28 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, батько та брат Софії Євдокименко намагалися втекти з України в Молдову на надувному човні, але були затримані прикордонниками. Анатолій Євдокименко через місяць після інциденту знову з'явився в соцмережі.