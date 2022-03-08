Син і онук Софії Ротару намагалися залишити Україну, перепливши до Молдови на човні, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, син і онук Софії Ротару намагалися проникнути до Молдови човном — незаконно, разом із групою чоловіків.

На українсько-молдавському кордоні в місті Могилів-Подільськ у понеділок, 7 березня, затримали групу з 9 осіб, які намагалися незаконно проникнути до Молдови: 8 українців призовного віку та громадянина Молдови, який забезпечував перевезення. Серед затриманих — син Софії Ротару Руслан та онук Анатолій Євдокименко, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в прикордонній службі.

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Громадянин Молдови намагався переправити вісьмох українців призовного віку, зокрема Руслана та Анатолія Євдокименка, через річку на човні незаконним способом. Чоловіки намагалися втекти з країни, щоби не потрапити під мобілізацію, уточнюють прикордонники.

Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, чоловікам загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років за ухилення від призову. Крім того, за незаконний перетин кордонів України передбачають покарання, а саме позбавлення волі до трьох років.

[ + – ] 8 українців призовного віку намагалися відпливти до Молдови на човні

Нагадаємо, 7 березня Служба безпеки України затримала народного депутата Євгена Шевченка на кордоні з Польщею, він намагався залишити країну. Після затримання його направили до Києва.

Раніше Генеральне управління розвідки повідомило, що міжнародний легіон розпочав виконання бойових завдань. До спецпідрозділу вступають чоловіки з 52 країн і вже приєдналося понад 20 тисяч. Здебільшого це військові, які брали участь у різних миротворчих кампаніях у різних країнах.