По данным журналистов, сын и внук Софии Ротару пытались проникнуть в Молдову на лодке — незаконно, вместе с группой мужчин.

На украинско-молдавской границе в городе Могилев-Подольск в понедельник, 7 марта, задержали группу из 9 человек, которые пытались незаконно проникнуть в Молдову: 8 украинцев призывного возраста и гражданина Молдовы, который обеспечивал перевозку. Среди задержанных — сын Софии Ротару Руслан и внук Анатолий Евдокименко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в пограничной службе.

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Гражданин Молдовы пытался переправить восемь украинцев призывного возраста, в том числе Руслана и Анатолия Евдокименко, через реку на лодке незаконным способом. Мужчины пытались бежать из страны, чтобы не попасть под мобилизацию, уточняют пограничники.

Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, мужчинам грозит лишение свободы от двух до пяти лет за уклонение от призыва по мобилизации. Кроме того, за незаконное пересечение границ Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

[ + – ] 8 украинцев призывного возраста пытались уплыть в Молдову на лодке

Напомним, 7 марта Служба безопасности Украины задержала народного депутата Евгения Шевченко на границе с Польшей, он пытался покинуть страну. После задержания его направили в Киев.

Ранее Генеральное управление разведки сообщило, что интернациональный легион приступил к выполнению боевых задач. В спецразделение вступают мужчины из 52 стран и уже присоединилось более 20 тысяч. В основном это военные, которые принимали участие в разных миротворческих кампаниях в разных странах.