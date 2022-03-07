СБУ задержала на границе с Польшей ездившего к Лукашенко нардепа Шевченко, – СМИ

Украинский политик, прославлявший ранее белорусского лидера, пытался покинуть страну. Собеседники "Украинской правды" говорят, что после задержания его доставили в Киев.

Служба безопасности Украины задержала исключенного из фракции "Слуги народа" нардепа Евгения Шевченко при попытке пересечения границы с Польшей. Об этом сообщил источник издания "Украинская правда" в силовых структурах.

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После задержания Шевченко доставили в Киев. Других подробностей собеседник издания не предоставил.

О задержании нардепа также написала газета "Зеркало недели".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время военного положения запретил мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать из страны.

В Госпогранслужбе Украины говорили, что ограничения на выезд не коснутся мужчин, имеющих отсрочку от призыва, уведомление о зачислении на специальный военный учет или вывод о непригодности.

Пограничники также не делают исключений по профессиям и специальностям для мужчин при выезде из Украины.

Чем известен нардеп Евгений Шевченко?

Украинский политик в августе 2020 года поздравлял президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, хотя их результаты не признала Украина, Евросоюз, США и другие страны.

В феврале прошлого года Шевченко поехал в Минск, чтобы поучаствовать во Всебелорусском народном собрании.

Шевченко приезжал и на международный фестиваль искусств "Славянский базар", который проходил в Витебске с 14 по 19 июля 2021 года. Во время этого мероприятия он спел песню "Все четыре времени года", поздравлял Лукашенко и говорил об общей культуре украинцев и белорусов.

В мае 2021 года народный депутат утверждал, что доволен задержанием бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в Минске. После этого фракция "Слуга народа" большинством голосов исключила его из своих рядов.