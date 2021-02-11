"Слуга народа" Шевченко и коммунист Симоненко побывали в Минске на конференции Лукашенко (фото)

Глава запрещенной в Украине КПУ находился на мероприятии без маски, а депутат от "Слуги народа" даже вел стрим.

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко побывал в Беларуси на Всебелорусском народном собрании, где выступал Александр Лукашенко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Минск", — написал Шевченко и опубликовал фотографию с мероприятия.

Фото: Facebook / Евгений Шевченко

Кроме того, во время собрания Шевченко провел стрим с выступлением Лукашенко.

Также на Всебелорусском народном собрании побывал и коммунист Петр Симоненко.

"По приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в работе форума принимает участие Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко. Запланировано его выступление", — сказано в сообщении запрещенной в Украине Компартии.

Напомним, на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил, что в начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси о проекте новой Конституции. По его словам, под новую Конституцию переформатируют многие законы, изменить законодательную базу. Тогда же Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

Отметим, Всебелорусское народное собрание – это провластный форум, участники которого обсуждают стратегию развития страны на предстоящую пятилетку.

16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску Министерства юстиции Украины к Коммунистической партии Украины о запрете ее деятельности.

8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины.

Как отмечалось в иске, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

9 апреля 2015 Верховной Радой Украины принят проект закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который фактически запретил КПУ в Украине.

Им запрещается использование государственных символов СССР и советских республик, других государств бывшего "соцлагеря", символики коммунистической партии или ее элементов. Кроме того, было распоряжение ликвидации всего, что напоминает о коммунизме: свержение памятников, символов, переименование населенных пунктов, улиц, предложено полное рассекречивания архивов КГБ, установленные наказания за нарушение закона и другое.