Референдум о поправках в Конституцию пройдет в 2022 году, - Лукашенко

Лукашенко заявил, что уже началась работа над перераспределением полномочий внутри вертикали власти.

Александр Лукашенко заявил, что в начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси о проекте новой Конституции. Об этом сообщает БелТА.

"В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум", — заявил Лукашенко.

По его словам, под новую Конституцию переформатируют многие законы, изменить законодательную базу.

"Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года", — сказал он.

Лукашенко заявил, что уже началась работа над перераспределением полномочий внутри вертикали власти.

"Мы уже начали это делать. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", — сказал он.

[ + – ]

Напомним, разговоры об изменении Конституции Беларуси начались еще в 2018 году. Но тогда президент Александр Лукашенко отказался от этой инициативы. Но уже в марте 2019 года глава государства вернулся к этому вопросу в ходе "Большого разговора".

Он сообщил, что дал поручение Конституционному суду разработать проект новой конституции, предусматривающий перераспределение полномочий между ветвями власти и даже возможный переход на выборы парламента по партийным спискам. Эту информацию Лукашенко повторил и во время ежегодного послания к народу и парламенту в апреле 2019 года.

Изменения в Конституцию, которые собираются внести до 2022 года, будут касаться ослабления власти президента в пользу правительства и парламента. Только после этого планируют провести всеобщие выборы, не только президентские, но и парламентские.