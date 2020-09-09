Поправки в Конституцию и выборы в 2022 году. У Беларуси появился план выхода из кризиса

С документом уже ознакомились представители России и ОБСЕ.

Власти Беларуси представили для рассмотрения России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) план выхода из политического кризиса. Согласно документу, Беларуси предстоит конституционная реформа, а в 2022 году в стране пройдут новые президентские выборы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Изменения в Конституцию, которые собираются внести до 2022 года, будут касаться ослабления власти президента в пользу правительства и парламента. Только после этого планируют провести всеобщие выборы, не только президентские, но и парламентские.

Все поправки в Конституцию предполагается вносить через референдум.

28 августа в Вене прошло специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, которое касалось исключительно вопросов Беларуси и тому, каким образом стране выходить из политического тупика.

В частности на нем выступил представитель Минска, который заявил, что конституционная реформа — это единственный способ провести новые выборы до истечения очередного, шестого по счету пятилетнего срока Александра Лукашенко на посту главы государства.

В Минске обещают, что изменения не будут номинальными: в ходе запланированной конституционной реформы произойдет либерализация политической системы Беларуси, которая коснется перераспределения влияния ветвей власти на внутригосударственное управление.

Проект поправок к Конституции Беларуси уже готов. Его разработали судьи Конституционного суда под руководством заместителя председателя суда Наталии Карпович. В тоже время, Лукашенко его еще не одобрил.

Тема досрочных выборов президента и парламента к 2022 году поднималась также на переговорах руководителей МИД России и Беларуси 2 сентября.

"По сути, это то же самое, что предлагает оппозиция, но в более спокойной обстановке", — сказал один из источников.

Напомним, разговоры об изменении Конституции Беларуси начались еще в 2018 году. Но тогда президент Александр Лукашенко отказался от этой инициативы. Но уже в марте 2019 года глава государства вернулся к этому вопросу в ходе "Большого разговора". Он сообщил, что дал поручение Конституционному суду разработать проект новой конституции, предусматривающий перераспределение полномочий между ветвями власти и даже возможный переход на выборы парламента по партийным спискам. Эту информацию Лукашенко повторил и во время ежегодного послания к народу и парламенту в апреле 2019 года.