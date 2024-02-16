"Советское наследие": в Раде анонсировали сокращение соцвыплат

По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Дмитрия Наталухи, Украине необходима социальная система, которая учитывала бы не 80-90 года прошлого века, а современные реалии. При этом такие изменения могут вызвать непринятие со стороны общества.

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В Украине может измениться система социальных выплат. Связано это с тем, что средств недостаточно. Об этом заявил народный депутат от политической силы "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью изданию "Укринформ", которое было опубликовано 16 февраля.

По его словам, система социальной помощи в Украине, которая существует сегодня, является частью "советского наследия". Соответственно, она должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях полномасштабной войны.

"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их… наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – заявил Дмитрий Наталуха.

При этом, отдельно добавляет народный депутат, уменьшение социальных гарантий полностью противоречит Конституции и может вызвать некоторое непринятие со стороны украинцев.

"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – подытожил Дмитрий Наталуха.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что некоторым пенсионерам с 1 апреля остановят выплаты. Часть пенсионеров должна пройти физическую идентификацию в отделении ПФУ или "Ощадбанка". Те, кто не может прийти лично, могут подтвердить личность онлайн. В ином случае можно остаться без денег.