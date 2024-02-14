Некоторые ВПЛ потеряют выплаты с 1 марта: в Минсоцполитики рассказали, о ком речь (видео)

Государство будет оказывать финансовую поддержку гражданам, которые не могут работать. Вместе с тем, без выплат останутся украинцы трудоспособного возраста, у которых нет детей и которые не трудоустроились.

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В марте выплаты для некоторых внутренне перемещенных лиц автоматически или по заявлению продолжатся. Однако часть граждан потеряет помощь от государства. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Кому из ВПЛ выплаты продлят автоматически

По словам Марчак, с 1 марта средства автоматически продолжат выплачивать следующим категориям ВПЛ:

пенсионерам;

лицам с инвалидностью;

детям-сиротам.

Дарья Марчак отметила, что это люди, которые не могут работать, а потому им нужна дальнейшая поддержка от государства. Однако пожилые люди смогут получать денежную помощь, если их размер пенсий не превышает размера четырех прожиточных минимумов — 9444 гривны.

Кому из ВПЛ выплаты продлят по заявлению

Для продолжения получения выплат следующим категориям граждан нужно подать соответствующее заявление:

семьям, проживающим в зоне боевых действий и имеющим детей;

семьям, проживающим на условно безопасной территории, однако их дети не могут учиться в формате оффлайн по определенным причинам. Поэтому родители вынуждены за ними ухаживать и не могут трудоустроиться;

семьи, которые пытались трудоустроиться, в частности встали на учет в центре занятости, однако не смогли найти работу;

те граждане, кто нашел работу или открыл собственный бизнес.

Кому из ВПЛ не будут выплачивать помощь

Марчак рассказала, что помощь от государства перестанут получить люди трудоспособного возраста, у которых нет детей и которые не трудоустроились. При определении граждан, которым продолжат выплачивать средства, будут обращать внимание на доходы семьи, чтобы определить нужна ли ей поддержка. Поскольку задачей государства является не финансирование семьи на постоянной основе, а обеспечить так, чтобы граждане могли трудоустроиться и быть самостоятельными.

Напомним, советник президента Олег Устенко заявил, что в украинском бюджете сейчас есть средства для обеспечения населения зарплатами и социальными выплатами. По его словам, правительство не будет сокращать и прекращать выплаты, если ситуация с помощью США будет критической.