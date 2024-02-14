Деякі ВПО втратить виплати з 1 березня: у Мінсоцполітики розповіли, про кого мова (відео)

Держава надаватиме фінансову підтримку громадянам, які не можуть працювати. Разом з тим, без виплат залишаться українці працездатного віку, в яких немає дітей та які не працевлаштувалися.

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У березні виплати для деяких внутрішньо переміщених осіб автоматично чи за заявою продовжаться. Проте частина громадян втратить допомогу від держави. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Кому з ВПО виплати продовжать автоматично

За словами Марчак, з 1 березня кошти автоматично продовжать виплачувати наступним категоріям ВПО:

пенсіонерам;

особам з інвалідністю;

дітям-сиротам.

Дарина Марчак наголосила, що це люди, які не можуть працювати, а тому їм потрібна подальша підтримка від держави. Проте літні люди зможуть отримувати грошову допомогу, якщо їхній розмір пенсій не перевищує розміру чотирьох прожиткових мінімумів — 9444 гривні.

Кому з ВПО виплати продовжать за заявою

Для продовження отримання виплат наступним категоріям громадян потрібно подати відповідну заяву:

родинам, що проживають в зоні бойових дій та мають дітей;

родинам, що проживають на умовно безпечній території, проте їхні діти не можуть навчатися у форматі офлайн через певні причини. Тому батьки змушені за ними доглядати та не можуть працевлаштуватися;

родини, які намагалися працевлаштуватися, зокрема встали на облік в центрі зайнятості, проте не змогли знайти роботу;

ті громадяни, хто знайшов роботу чи відкрив власний бізнес.

Кому з ВПО не виплачуватимуть допомогу

Марчак розповіла, що допомогу від держави перестануть отримати люди працездатного віку, в яких немає дітей та які не працевлаштувалися. При визначенні громадян, яким продовжать виплачувати кошти, звертатимуть увагу на доходи родини, аби визначити чи їй потрібна підтримка. Оскільки завданням держави є не фінансування сім'ї на постійній основі, а забезпечити так, щоб громадяни могли працевлаштуватися та бути самостійними.

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко заявив, що в українському бюджеті наразі є кошти для забезпечення населення зарплатами і соціальними виплатами. З його слів, уряд не скорочуватиме та не припинятиме виплати, якщо ситуація з допомогою США буде критичною.