Если помощи от США не будет: украинцам объяснили, где найдут деньги на соцвыплаты

Как объяснил советник президента Олег Устенко, социальные выплаты — приоритет в государственном бюджете, поэтому сокращать или прекращать их предоставление гражданам правительство не планирует.

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Если Европейский совет еще 1 февраля поддержал план в рамках программы Ukraine Facility и согласился предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро, то в США пока еще не согласовали экономическую и военную поддержку для нашей страны. В украинском бюджете пока есть средства для того, чтобы обеспечивать население зарплатами и социальными выплатами. Впрочем, даже если ситуация помощью США будет критической, правительство не станет сокращать или прекращать соцвыплаты украинцам гражданам. Об этом заявил в эфире телемарафона советник президента Олег Устенко.

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Он отметил, что социальные выплаты — приоритет в государственном бюджете, хотя государство наибольшее внимание уделяет финансированию Вооруженным силам, поскольку продолжается война. Но пенсии и остальные соцвыплаты — на второй позиции, после армии. Эти расходы защищены, поэтому выплаты будут при любых условиях.

"Если ситуация будет критической, то социальные выплаты они все равно будут продолжаться. Все, что касается несоциального характера, их придется, даже несмотря на разработанные графики, передвигать", — сказал Олег Устенко.

Но при этом правительству ввести режим жесткой экономии средств. Поэтому все остальные расходы, которые не являются первоочередными, будут приостановлены. Коснется это, например, об инвестиционных программ. Хотя они тоже много значат для государства, от их не будут отказываться полностью, но выполнение на какое-то время остановят.

"То есть их поставят на паузу или будут выполнять, когда прояснится ситуация с расчетами по ним. И когда поступят дополнительные средства в страну", — подчеркнул советник президента.

60 миллиардов долларов для Украины: когда США выделят помощь

11 февраля 2024 года сенат США поддержал во время процедурного голосования законопроект о средствах для Украины и Израиля. По данным издания Reuters окончательное голосование, на котором примут соответствующее решение, должно состояться в ближайшие дни.

А 5 февраля посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала, что США планирую предоставить Украине 60 миллиардов долларов, из которых более 50 миллиардов долларов будут выделены на оборону. При этом украинское правительство, как ожидается, получит не все средства напрямую: примерно половина денег останется в Штатах, чтобы пополнять запасы и покупать новую технику для ВСУ.

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Тем временем напомним, что американские сенаторы предложили, чтобы Киев не выплачивал социалку из средств, которые США предоставляют нашей стране как финансовую помощь. При этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила что запрет никак не повлияет на выплаты, например, пенсий, поскольку Украина осуществляет все пенсионные выплаты из внутренних поступлений.