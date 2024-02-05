Сенат хочет запретить соцвыплаты в Украине из средств США: есть ли риски для пенсионеров

По словам главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласой, расходы для Пенсионного фонда — это защищенная статья, которая обеспечивается внутренними поступлениями.

Related video

Американский Сенат предлагает запретить Украине обеспечивать социальные выплаты, в частности пенсионерам, из средств помощи, которую предоставит США. Об этом пишет "Еспресо", ссылаясь на официальный документ.

Предложенный Сенатом законопроект общей суммой 118,2 миллиарда долларов содержит примерно 60 миллиардов долларов на поддержку Украины в войне против России. Однако Сенат прописал в законопроекте, что дополнительные ассигнования, выделяемые США, не могут быть использованы на выплату пенсий, то есть украинские пенсии не могут возмещаться за счет средств прямой бюджетной поддержки Америки.

"Деньги, выделенные на бюджетную поддержку... не могут использоваться для возмещения пенсий", — говорится в тексте законопроекта.

Реакция Верховной Рады

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила в комментарии Liga.net, что такой запрет никоим образом не повлияет на выплату пенсий, поскольку Украина осуществляет все пенсионные выплаты из внутренних поступлений.

"Пенсии платятся за счет ЕСВ. Государственный бюджет покрывает дефицит Пенсионного фонда и платит пенсии отдельным категориям пенсионеров, которые ранее работали на государство. Расходы для Пенсионного фонда — это защищенная статья расходов государственного бюджета, они проплачиваются практически сразу после военных расходов, поэтому проблем с пенсионным обеспечением не будет, даже если прямая бюджетная помощь от США будет меньше, чем ожидалось", — подчеркнула нардеп.

Кому могут прекратить выплату пенсий

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" некоторым категориям украинцев с 1 февраля могут прекратить выплачивать пенсии, если:

пенсия назначена на основании документов, которые содержат недостоверные сведения;

умер пенсионер;

пенсионер не получал пенсии через отделение почтовой связи в течение шести месяцев подряд;

существуют другие случаи, предусмотренные законом, в частности окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

пенсионера не признали лицом с инвалидностью;

лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, трудоустроилось на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Важно

Пенсия в Украине: кому могут засчитать в стаж период, когда люди не работали

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную доплату в размере 944 гривны. В частности, это касается тех, кому более 80 лет.

Ранее сообщалось, что у определенных граждан, которые вышли на пенсию по выслуге лет, могут возникнуть трудности с получением выплат.