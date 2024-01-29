Пенсия за выслугу лет: некоторые украинцы могут остаться без выплат

По данным ПФУ, украинцы могут потерять свои выплаты при условии трудоустройства по профессиональной специальности, которая дает право на выход на пенсию по стажу службы.

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Некоторым пенсионерам в Украине могут отказать в выплатах. Например, в определенных ситуациях пенсия не прекращается даже при трудовой занятости. Об этом говорится в Пенсионном фонде Украины

У части украинских пенсионеров, вышедших на пенсию за выслугу лет, могут возникнуть трудности с получением выплат.

При условии трудоустройства гражданина по его профессиональной специальности, которая дает право на выход на пенсию по стажу службы, выплаты приостанавливаются на период занятости. Например, если учитель выходит на пенсию по стажу службы, ему будут временно отказано в выплатах в период работы. Однако после завершения трудовой деятельности пенсионные средства будут возобновлены.

Если человек приступает к работе в области, которая не предоставляет право на выход на пенсию по стажу службы, он сохраняет право на получение соответствующих выплат.

"Я бывший учитель, получаю пенсию за выслугу лет. Сейчас устроилась в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?" – задала вопрос пенсионерка.

В ПФУ дали такой ответ:

"В вашем случае работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Следовательно, в период работы в указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет не выплачивается".

Напомним, по предварительному прогнозу Министерства социальной политики, в Украине пенсии проиндексируют на 13%. Формула расчета величины индексации следующая: 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Также Фокус писал, что из-за задержки финансовой помощи от стран-партнеров, правительство может не осуществить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Задержки могут произойти уже в феврале.