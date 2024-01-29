Пенсія за вислугу років: деякі українці можуть залишитися без виплат

За даними ПФУ, українці можуть втратити свої виплати за умови працевлаштування за професійною спеціальністю, яка дає право на вихід на пенсію за стажем служби.

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Деяким пенсіонерам в Україні можуть відмовити у виплатах. Наприклад, у певних ситуаціях пенсія не припиняється навіть за умови трудової зайнятості. Про це йдеться в Пенсійному фонді України

У частини українських пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугу років, можуть виникнути труднощі з отриманням виплат.

За умови працевлаштування громадянина за його професійною спеціальністю, яка дає право на вихід на пенсію за стажем служби, виплати призупиняються на період зайнятості. Наприклад, якщо вчитель виходить на пенсію за стажем служби, йому буде тимчасово відмовлено у виплатах у період роботи. Однак після завершення трудової діяльності пенсійні кошти буде відновлено.

Якщо людина приступає до роботи в галузі, яка не надає право на вихід на пенсію за стажем служби, вона зберігає право на отримання відповідних виплат.

"Я колишній учитель, отримую пенсію за вислугу років. Зараз влаштувалася в загальноосвітній школі на посаду асистента вчителя інклюзивного класу. Чи маю я право в період роботи на виплату пенсії?" — поставила запитання пенсіонерка.

У ПФУ дали таку відповідь:

"У вашому випадку робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років. Отже, у період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років не виплачується".

Нагадаємо, за попереднім прогнозом Міністерства соціальної політики, в Україні пенсії проіндексують на 13%. Формула розрахунку величини індексації така: 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Також Фокус писав, що через затримку фінансової допомоги від країн-партнерів, уряд може не здійснити виплати пенсій і зарплат бюджетникам. Затримки можуть статися вже в лютому.