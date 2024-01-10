Риски задержки международной помощи: эксперты рассказали, выплатят ли пенсии вовремя

В правительстве признали, что дефицит внешней поддержки в 2024 году приведет к задержке выплат пенсий и заработной платы бюджетникам. Опрошенные Фокусом эксперты спрогнозировали, когда это может произойти и как этого можно избежать.

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Если международные партнеры не дадут Украине деньги, правительство будет вынуждено прекратить выплату пенсий и зарплат, которые финансируются из бюджета. Задержки могут произойти уже в феврале. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсия по инвалидности: кому назначат и какой размер выплаты в 2024 году".

Украине в следующем году понадобится около 37 млрд долларов внешней поддержки. Ее получение под вопросом. "Договоренностей твердых по предоставлению финансовой помощи на этот год нет, — рассказывает Фокусу руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский. — Есть проблемы с финансированием в связи с политическими баталиями в США, а также Венгрия блокирует выделение 50 млрд евро от ЕС".

Проблемы с финансированием соцпомощи могут возникнуть уже в феврале, говорят специалисты Фото: УНИАН

Таким образом, под угрозой — финансирование социальных расходов. "Фактически собственные доходы бюджета идут на нужды обороны, а социальные программы формируют дефицит бюджета и дефицит компенсируется за счет помощи или заимствований", — объясняет Фокусу эксперт по вопросам финансов Ярослав Жалило.

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По его мнению, внешняя помощь Украине в конце концов будет предоставлена. "На сегодня все субъекты помощи оптимистичны, — продолжает специалист. — И ЕС осознает необходимость помощи, разрабатывает варианты на случай, если не удастся стандартной процедурой [принять]. К тому же есть задекларированные намерения, обязательства, что нам будут давать помощь конкретные субъекты конкретных стран, не только ЕС".

Однако украинцам следует готовиться к задержкам. "Проблемы могут возникать с точки зрения ритмичности поступлений помощи. Соответственно будут периоды задержки", — добавил он.

Венгрия блокирует выделение 50 млрд евро от Европейского Союза Украине Фото: Из открытых источников

В сети "АНТС" предположили, что задержки выплат социальных пособий могут произойти уже в следующем месяце. Впрочем, это не скрывают и в Кабмине. Как пояснила глава Министерства экономики Юлия Свириденко в комментарии иностранному СМИ, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей. Касается этот вопрос также выплаты 10 млн пенсионеров. По ее словам, если Евросоюз одобрит помощь Украине в феврале, средства поступят до конца марта.

Как правительство может обеспечить бесперебойность социальных выплат

По мнению Ильи Несходовского, в условиях задержки поступления помощи, украинскому правительству ничего не остается, как занимать. "Занимать у стран или внутри страны, в частности, у коммерческих банков или у Национального банка путем продажи облигаций внутреннего государственного займа", — заметил он Фокусу.

Правительству придется занимать средства или у иностранных государств, или внутри страны — у банков или НБУ

Ярослав Жалило обратил внимание на то, что НБУ может вернуться к эмиссии гривны, что не запрещают наши партнеры. "В 2022-м году, тогда это было исключение, но тем не менее, Национальный банк осуществлял прямой выкуп правительственных ценных бумаг, то есть фактически финансировал дефицит бюджета за счет эмиссионного финансирования, — говорит он. — В 2023-м году такого не было. Но потенциально возвращение к этому шагу возможно. Более того — МВФ в пересмотре Меморандума по программе EFF прямо прописал, что в случае необходимости Нацбанк может вернуться к такой практике. То есть запрета (печати гривны, — Фокус) нет".

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Напомним, из-за задержки внешней помощи, правительство уже запустило "план Б". В частности, Минфин пытается максимально приближать авансовую уплату дивидендов, увеличение объема заимствований и другие мероприятия на январь-февраль.

Также Фокус писал, что США намерены уменьшить размер военной помощи Киеву, по сравнению с уровнем 2022-2023 годов. Как пояснил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, цель Америки — помочь Украине самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.