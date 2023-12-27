Украина отсрочит выплату пенсий и зарплат, если Запад не даст деньги, — Минэкономики

Украине, возможно, как сообщила руководитель Министерства экономики Юлия Свириденко, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей. Касается этот вопрос также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

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В правительстве предупредили о возможном прекращении выплат пенсий и зарплат, если Запад не даст деньги. Об этом сообщила руководитель Министерства экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times.

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Она отметила, что украинскую экономику к режиму "выживания" оттолкнет дефицит внешней поддержки. Речь идет о том, что государство начало восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.

Украине в следующем году понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки. Сейчас запрос президента США Джо Байдена на 60 млрд долларов не продвигается в Конгрессе, а пакет поддержки Евросоюза на 50 млрд евро был заблокирован из-за вето Венгрии.

Свириденко выразила надежду, что Евросоюз одобрит помощь Украине в феврале. В таком случае средства поступят до конца марта.

Наше государство, как отмечает FT, с сентября пытается сэкономить средства и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин решил увеличить налог на прибыль банков, а также налоги на доходы физических лиц с военных теперь будут направлять в центральный бюджет.

Свириденко все же отмечает, что этого недостаточно. По ее словам, приоритетом для нашего государства будет оборона и обслуживание долга.

Как пояснила Свириденко, Украине, возможно, нужно задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей. Касается этот вопрос также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

Напомним, 21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. В ведомстве заявили, что уже действует "план Б". Украинское правительство уже сейчас планирует активизировать внутренние ресурсы для покрытия расходов, поскольку принятых партнерами решений недостаточно для финансирования бюджета в январе-феврале 2024 года.