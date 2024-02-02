На 1000 гривен больше: кому и когда повысят пенсии в Украине

В новую формулу индексации пенсий включат не только уровень инфляции, но и сумму заработной платы, с которой отчислялись страховые взносы в государственный бюджет.

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В марте 2024 года в Украине пройдет индексация пенсионных выплат. Наибольшее повышение ожидается у тех граждан, чьи текущие пенсионные выплаты составляют примерно 8 000 гривен. Их размер увеличится приблизительно на тысячу гривен. Об этом пишет издание "На пенсии".

Таким образом, лица, получающие в настоящее время пенсии в размере 4 000 гривен, могут рассчитывать на дополнительное пособие, что в сумме даст до 4 600 гривен. У пенсионеров, получающих ранее 8000 гривен, выплаты вырастут на тысячу гривен.

Важно отметить, что индексация пенсий затронет не всех пенсионеров. Те, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет, не будут получать дополнительные надбавки к своим выплатам.

Также стоит отметить, что повышение пенсий не затронет тех пенсионеров, чьи выплаты уже являются значительными. В частности, это относится к бывшим судьям, получающим пенсии в размере около 100 тысяч гривен.

Также следует отметить, что в апреле будет введен второй этап повышения минимальной зарплаты, что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии для лиц старше 65 лет с соответствующим трудовым стажем.

Важно отметить, что в новой формуле индексации пенсий будет учтен не только уровень инфляции, но также и сумма заработной платы, с которой производились страховые взносы. Это означает, что чем выше стаж и заработная плата у человека, тем выше будет размер его пенсии.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную доплату в размере 944 гривны. В частности, это касается тех, кому более 80 лет.

Ранее сообщалось, что у определенных граждан, вышедших на пенсию по выслуге лет, могут возникнуть трудности с получением выплат.