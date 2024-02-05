Сенат хоче заборонити соцвиплати в Україні з коштів США: чи є ризики для пенсіонерів

За словами голови бюджетного комітету Ради Роксолани Підласої, видатки для Пенсійного фонду — це захищена стаття, яка забезпечується внутрішніми надходженнями.

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Американський Сенат пропонує заборонити Україні забезпечувати соціальні виплати, зокрема пенсіонерам, з коштів допомоги, яку надасть США. Про це пише "Еспресо", посилаючись на офіційний документ.

Запропонований Сенатом законопроєкт загальною сумою 118,2 мільярда доларів містить приблизно 60 мільярдів доларів на підтримку України у війні проти Росії. Проте Сенат прописав у законопроєкті, що додаткові асигнування, що виділяються США, не можуть бути використані на виплату пенсій, тобто українські пенсії не можуть відшкодовуватися за рахунок коштів прямої бюджетної підтримки Америки.

"Гроші, виділені на бюджетну підтримку… не можуть використовуватися для відшкодування пенсій", — йдеться в тексті законопроєкту.

Реакція Верховної Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила у коментарі Liga.net, що така заборона жодним чином не вплине на виплату пенсій, оскільки Україна здійснює всі пенсійні виплати із внутрішніх надходжень.

"Пенсії платяться коштом ЄСВ. Державний бюджет покриває дефіцит Пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для Пенсійного фонду — це захищена стаття видатків державного бюджету, вони проплачуються практично одразу після військових видатків, тому проблем з пенсійним забезпеченням не буде, навіть якщо пряма бюджетна допомога від США буде меншою, ніж очікувалося", — підкреслила нардепка.

Кому можуть припинити виплату пенсій

Згідно із законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" деяким категоріям українців з 1 лютого можуть припинити виплачувати пенсії, якщо:

пенсія призначена на підставі документів, які містять невірогідні відомості;

помер пенсіонер;

пенсіонер не отримував пенсії через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців підряд;

існують інші випадки, передбачені законом, зокрема закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію в разі втрати годувальника;

пенсіонера не визнали особою з інвалідністю;

особа, що одержувала пенсію за вислугу років, працевлаштувалася за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

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Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату в розмірі 944 гривні. Зокрема, це стосується тих, кому понад 80 років.

Раніше повідомлялося, що у певних громадян, які вийшли на пенсію за вислугою років, можуть виникнути труднощі з отриманням виплат.