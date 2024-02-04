Деяким громадянам припинять виплату пенсій у лютому: кого це стосується та чому

Для того, аби дізнатися причини припинення пенсійних виплат, потрібно звернутися з відповідним письмовим запитом до Пенсійного фонду. Офіційну відповідь можна оскаржити, зокрема в судовому порядку.

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Деяким українцям можуть припинити виплачувати пенсії через виїзд за кордон. Юристи благодійного фонду "Право на захист" розповіли про порядок дій для поновлення виплат.

Кому припинять виплату пенсій

Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", українцям можуть припинити виплачувати пенсії, якщо:

пенсія призначена на підставі документів, які містять невірогідні відомості;

помер пенсіонер;

пенсіонер не отримував пенсії через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців підряд;

існують інші випадки, передбачені законом, зокрема закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію в разі втрати годувальника;

пенсіонера не визнали особою з інвалідністю;

особа, що одержувала пенсію за вислугу років, працевлаштувалася за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Важливо

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Якщо пенсія не одержується з поточного рахунку понад рік, уповноважений банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган ПФУ не пізніше 28 числа місяця, в якому виникли такі обставини. Одержувач повинен подати заяву до Пенсійного фонду.

Крім цього, перерахунок пенсії може бути припинений, якщо банк виключили з переліку уповноважених.

Як поновити виплату пенсій

Поновити виплату пенсій можна протягом десяти днів. Проте, якщо громадянин не знає про причини припинення пенсійних виплат, то потрібно звернутися з відповідним письмовим запитом до Пенсійного фонду. Це потрібно для отримання офіційної відповіді, яка потім підлягає оскарженню, зокрема в судовому порядку. Заяву можна подати через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

Поновити виплати можна при особистому звернення до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України. Для цього потрібно пред'явити документи, що посвідчують особу, та подати відповідну заяву.

Для громадян, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист чи статус біженця, спрощено процедуру поновлення пенсій. Пенсіонери можуть надіслати заяву про поновлення виплат, до неї потрібно додати:

копії паспорта;

документи про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання чи перебування особи за кордоном (з перекладом);

оригінал документа щодо того, що фізична особа є живою (з перекладом).

Копії документів повинні бути засвідчені нотаріально, дипломатичним представництвом або консульською установою України. Після поновлення пенсію можна отримати на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку чи міжнародним поштовим переказом. Проте для останнього потрібно надіслати заяву в паперовій чи електронній формі до "АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, що лише до 31 березня буде здійснюватися виплата пенсій без фізичної перевірки особи. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених громадян, зареєстрованих до початку повномасштабного вторгнення.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що в певних ситуаціях можуть відмовити у пенсійних виплатах.