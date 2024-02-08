Не выделяют помощь Украине: республиканцы играют на руку Путину, — The Economist

По мнению журналистов, республиканцы радуются, что усложняют жизнь Байдену, однако последствия этого выходят далеко за пределы Штатов. Украинские военные рискуют не отразить российское наступление весной из-за нехватки боеприпасов.

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Политики часто ставят победу на выборах выше решения проблем. На этой неделе республиканцы в Палате представителей пошли дальше и саботируют даже американские интересы, чтобы навредить президенту Джо Байдену. Об этом сообщает The Economist.

Действия республиканцев делает Америку слабее и утешает ее врагов. Республиканцы сделали большую часть хаоса на южной границе, пишут журналисты. В декабре 2023 года было 302 тысячи попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Руководство Палаты представителей знало, что демократы хотят проголосовать за пакет военной помощи Украине и решили его объединить с вопросом иммиграции. Работа республиканцев и демократов над компромиссом по границе в целом соответствуют требованиям республиканцев. Однако вместо голосования за законопроект политики вернулись назад и отклонили проект.

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В издании пишут, что причина провала — Дональд Трамп, который хочет выиграть на вопросе хаоса на границе. Он призвал республиканцев разорвать соглашение, которое предложил Сенат.

Вред, который нанесли республиканцы, выходит далеко за пределы границ США. Кроме вопроса границы они отвергли вопрос помощи Украине, которой срочно нужно больше денег и оборудования, чтобы защититься от оккупантов. Украинские военные не могут ждать, пока в Конгрессе наработают альтернативу. Боеприпасы нужны уже сейчас. Если они не получат их, то могут не отразить наступление ВС РФ весной.

"Если дядя Сэм не сможет поддержать демократического союзника, который защищает себя от неспровоцированного вторжения тирана, который также является самым воинственным геополитическим врагом Запада, какая польза от американских гарантий безопасности в Балтии, на Тайване или на Ближнем Востоке?" — задаются вопросом в издании.

Если республиканцы не изменят позицию, то это придаст смелости агрессорам во всем мире и сделает мир более опасным. Республиканцы безусловно усложнили жизнь Байдена и поздравляют себя за это. Если бы они намеревались нанести вред США и помочь Путину, то они вряд ли могли бы сделать лучше, резюмируют авторы.

Напомним, 8 февраля Дональд Туск раскритиковал Сенат США за провал помощи Украине.

Накануне в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы.