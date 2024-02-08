Сенат США не поддержал Большой пакет финансирования международной помощи, куда входила и помощь Украине. Польский премьер упрекнул республиканцев за отход от приверженности свободе.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал представителей Республиканской партии в США за провал голосования по выделению помощи Украине. Об этом он написал в своем Х (твиттере).

Он заявил, что республиканцы предают демократические свободы.

"Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать свободу и независимость, наверное, сегодня возвращается в могиле. Позор вам", — написал он утром в соцсети Х.

Напомним, что накануне в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы.

Ранее СМИ сообщали, что выделение пакета помощи от США для Украины близко к краху. Законопроект критикуют как республиканцы, так и демократы. Достижение консенсуса в ближайшее время выглядит "маловероятным".

В ISW сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.