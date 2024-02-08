Сенат США не підтримав Великий пакет фінансування міжнародної допомоги, куди входила й допомога Україні. Польський прем’єр дорікнув республіканцям за відхід від прихильності свободі.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував представників Республіканської парті в США за провал голосовання щодо виділення допомоги Україні. Про це він написав у своєму Х (твітері).

Він заявив, що республіканці зраджують демократичні свободи.

"Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба вам", — написав він вранці у соцмережі Х.

Нагадаємо, що напередодні у Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону.

Раніше ЗМІ повідомляли, що виділення пакета допомоги від США для України близьке до краху. Законопроєкт критикують як республіканці, так і демократи. Досягнення консенсусу найближчим часом виглядає "малоймовірним".

В ISW повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.