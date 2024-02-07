США не будуть нескінченно озброювати Україну, — ISW

За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.

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З урахуванням нещодавно оголошеного пакета допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, ЄС і країни-учасниці блоку надали Києву вже 138 млрд євро. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 лютого.

Для порівняння, від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року США виділили Україні 113 млрд доларів, 75 млрд з яких пішли на гуманітарну, фінансову та військову підтримку. Решту 38 млрд американський уряд спрямував на фінансування безпекової допомоги — ці кошти здебільшого пішли самим же Сполученим Штатам, місцевим компаніям і персоналу.

Європейські партнери продовжують збільшувати свою підтримку Україні, але водночас допомога від США в короткостроковій перспективі видається життєво важливою, щоб Україна могла вибудувати свою оборонно-промислову базу.

За оцінками ISW, США не доведеться направляти Києву великі пакети допомоги у сфері безпеки протягом необмеженого терміну, якщо Україна й далі створюватиме внутрішнє виробництво зброї, вибудовуватиме двосторонні відносини в оборонній сфері з іншими країнами та створюватиме спільні підприємства.

"США знадобиться продовжувати підтримку України протягом кількох років, поки не буде створено власну оборонно-промислову базу", — зазначають аналітики.

За їхніми словами, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал, щоб стати в цьому відношенні самостійним.

Чи зможе Україна вибудувати оборонно-промислову базу, залежить від того, чи вдасться звільнити стратегічно важливі райони, що зараз залишаються під окупацією російських військ. Наразі ж військова допомога США та партнерів має визначальне значення, тому що США залишаються головним постачальником необхідної військової техніки, як-от танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи ППО — Patriot та далекобійні системи, що в попередніх пакетах американської допомоги були пріоритетними.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв пригрозив світу "горезвісним апокаліпсисом" і пояснив, що потенційна війна РФ і НАТО піде не за сценарієм вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що, за словами Олександра Коваленка, Володимир Путін хоче відзвітувати про "перемоги", тому в районі Авдіївки очікують серйозного пресингу з боку піхотних підрозділів РФ.