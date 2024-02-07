США не будут бесконечно вооружать Украину, — ISW

По словам аналитиков, запросы Украины по части международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал.

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С учетом недавно объявленного пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро, ЕС и страны-участницы блока предоставили Киеву уже 138 млрд евро. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 6 февраля.

Для сравнения, с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года США выделили Украине 113 млрд долларов, 75 млрд из которых пошли на гуманитарную, финансовую и военную поддержку. Остальные 38 млрд американское правительство направило на финансирование помощи в области безопасности — эти средства большей частью пошли самим же Соединенным Штатам, местным компаниям и персоналу.

Европейские партнеры продолжают увеличивать свою поддержку Украине, но вместе с тем помощь от США в ближнесрочной перспективе представляется жизненно важной, чтобы Украина могла выстроить свою оборонно-промышленную базу.

По оценкам ISW, США не придется направлять Киеву крупные пакеты помощи в сфере безопасности в течение неограниченного срока, если Украина продолжит создавать внутреннее производство оружия, выстраивать двусторонние отношения в оборонной сфере с другими странами и создавать совместные предприятия.

"США понадобится продолжать поддержку Украины в течение нескольких лет, пока не будет создана собственная оборонно-промышленная база", — отмечают аналитики.

По их словам, запросы Украины по части международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал, чтобы стать в этом отношении самостоятельным.

Сможет ли Украина выстроить оборонно-промышленную базу, зависит от того, удастся ли освободить стратегически важные районы, которые сейчас остаются под оккупацией российских войск. Сейчас же военная помощь США и партнеров имеет определяющее значение, т.к. США остаются главным поставщиком необходимой военной техники, как то: танки M1 Abrams, бронетранспортеры, передовые системы ПВО — Patriot и дальнобойные системы, которое в предыдущих пакетах американской помощи были приоритетными.

Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил миру "пресловутым апокалипсисом" и объяснил, что потенциальная война РФ и НАТО пойдет не по сценарию вторжения в Украину.

Также сообщалось, что, по словам Александра Коваленко, Владимир Путин хочет отчитаться о "победах", поэтому в районе Авдеевки ожидается серьезный прессинг со стороны пехотных подразделений РФ.