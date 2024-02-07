"Конец всему": Медведев пригрозил, что конфликт РФ и НАТО не пойдет по "украинскому" сценарию

По словам экс-президента Дмитрия Медведева, военный потенциал НАТО значительно превосходит возможности РФ, поэтому в войне с Альянсом Россия применит "ракеты со специальными боеголовками".

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Если война НАТО и РФ случится, то она не пойдет по сценарию российского вторжения в Украину: окопов, бронетехники, дронов и артиллерии не будет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он назвал НАТО огромным военным блоком, упомянул, что население стран Альянса составляет порядка 1 миллиарда, а совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов. Поэтому, по его словам, в случае войны со странами НАТО Россия применит "баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками".

Пост Дмитрия Медведева о войне РФ и НАТО Пост Дмитрия Медведева о войне РФ и НАТО

"… ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным, — уточнил он, добавив, что такой шаг предусмотрен военной доктриной. — И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему".

По его словам, западным политикам стоит об этом рассказать своим избирателям, а не говорить о готовности к войне с Россией. Бывший российский президент также упомянул о том, что граждане Украины "разбежались по Европе и терроризируют местных жителей".

Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил отобрать Аляску у США силовым путем. И заявил, что война неизбежна.

Также сообщалось, что Медведев посоветовал японцам, которым грустно из-за Курильских островах, совершить сэппуку.