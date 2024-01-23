Война неизбежна: Медведев пригрозил отобрать Аляску у США силовым путем

Экс-президент РФ ответил представителю Госдепартамента Веданту Пателю на заявление о том, что Москва не получит Аляску обратно. По его словам, в Кремле ждали, что проданная в XIX веке территория вернется со дня на день.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американское руководство, что войны из-за Аляски не избежать. Об этом говорится в англоязычном аккаунте соцсети X бывшего российского президента.

"Согласно заявлению представителя Государственного департамента, Россия не получит обратно Аляску, которая была продана Соединенным Штатам в XIX веке. Ну, вот и все, тогда. А мы ведь ждали, что она вернется со дня на день. Теперь война неизбежна", — написал он.

Скриншот поста Дмитрия Медведева про Аляску

За день до этого заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, комментируя слухи о том, что глава Кремля Владимир Путин якобы подписал указ о том, что продажа Аляски была "незаконной", заявил, что Путин "не получит" Аляску.

Комментарий пользователя о чеке, подтверждающем продажу Аляски

Кто-то из комментаторов написал, что чек после продажи территории Аляски не сохранился, а без него клиентский сервис в США не работает, и возврат невозможен.

Напомним, что 17 января Медведев написал, что жизнь в большом государстве, которое украинцы "сейчас не сильно любят, лучше смерти — их смерти и смерти их близких". По его словам, гражданам Украины стоит осознать это как можно скорее.

Также сообщалось, что 12 января Медведев угрожал извечным врагам британцам и премьеру Риши Сунаку кассетными бомбардировками Киева. Российский чиновник предостерег британские власти от размещения в Украине контингента войск