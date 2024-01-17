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Военный Фокус Российско-украинская война

"Война будет и через 50 лет": у Путина пригрозили украинцам жизнью в большом государстве

Дмитрий Медведев
Фото: РБК | Дмитрий Медведев

По словам Дмитрия Медведева, стоит выбрать жизнь в большом, хотя и сейчас ненавистном государстве, поскольку в противном случае жителей Украины ждет "смерть и смерть их близких".

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование Украины в любой форме опасно для самих украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине", — уточнил российский чиновник.

По его утверждениям, самостоятельное государство, которое существует на якобы "исторических российских территориях", впредь будет постоянным поводом для возобновления боестолкновений.

"Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране", — заявил он.

Медведев считает, что какие бы договоренности о гарантиях безопасности Киев ни заключил с Западом, вероятность новых конфликтов сохранится со стопроцентной вероятностью.

"Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО", — заявил Медведев, добавив, что военные действия в Украине могут повториться и через десять, и через пятьдесят лет.

Скриншот поста Дмитрия Медведева Fullscreen
Скриншот поста Дмитрия Медведева
Скриншот поста Дмитрия Медведева Fullscreen
Скриншот поста Дмитрия Медведева
Скриншот поста Дмитрия Медведева
Скриншот поста Дмитрия Медведева

Российский чиновник назвал украинцев практичными людьми, которые, "выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью", выберут жизнь.

По его словам, "жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят", лучше смерти — "их смерти и смерти их близких". Чем быстрее жители Украины этой поймут, тем лучше.

Напомним, что Дмитрий Медведев недавно вновь угрожал ядерным оружием в ответ на удары ракетами по РФ.

Ранее сообщалось, что в Кремле считают Киев и Одессу временно оккупированными городами.