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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Війна буде і через 50 років": у Путіна пригрозили українцям життям у великій державі

Дмитро Медведєв
Фото: РБК | Дмитро Медведєв

За словами Дмитра Медведєва, варто обрати життя у великій, хоча й наразі ненависній державі, оскільки інакше на жителів України чекає "смерть і смерть їхніх близьких".

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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що існування України в будь-якій формі небезпечне для самих українців. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"І я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну", — уточнив російський чиновник.

За його твердженнями, самостійна держава, яка існує на нібито "історичних російських територіях", надалі буде постійним приводом для відновлення бойових зіткнень.

"Хто б не стояв біля керма ракового новоутворення під ім'ям Україна, це не додасть легітимності його правлінню і правової спроможності самій "країні", — заявив він.

Медведєв вважає, що хоч би які домовленості про гарантії безпеки Київ уклав із Заходом, імовірність нових конфліктів збережеться зі стовідсотковою ймовірністю.

"Йому не запобіжить ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО", — заявив Медведєв, додавши, що воєнні дії в Україні можуть повторитися і через десять, і через п'ятдесят років.

Скріншот поста Дмитра Медведєва Fullscreen
Скріншот поста Дмитра Медведєва
Скріншот поста Дмитра Медведєва Fullscreen
Скріншот поста Дмитра Медведєва
Скріншот поста Дмитра Медведєва
Скріншот поста Дмитра Медведєва

Російський чиновник назвав українців практичними людьми, які, "обираючи між вічною війною і неминучою загибеллю та життям", виберуть життя.

За його словами, "життя у великій спільній державі, яку вони зараз не дуже люблять", краще за смерть — "їхню смерть і смерть їхніх близьких". Чим швидше жителі України це зрозуміють, тим краще.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв нещодавно знову погрожував ядерною зброєю у відповідь на удари ракетами по РФ.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі вважають Київ і Одесу тимчасово окупованими містами.