"Кінець усьому": Медведєв пригрозив, що конфлікт РФ і НАТО не піде за "українським" сценарієм

За словами експрезидента Дмитра Медведєва, військовий потенціал НАТО значно перевершує можливості РФ, тому у війні з Альянсом Росія застосує "ракети зі спеціальними боєголовками".

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Якщо війна НАТО і РФ станеться, то вона не піде за сценарієм російського вторгнення в Україну: окопів, бронетехніки, дронів і артилерії не буде. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у Telegram-каналі.

Він назвав НАТО величезним військовим блоком, згадав, що населення країн Альянсу становить близько 1 мільярда, а сукупний військовий бюджет може сягати півтора трильйона доларів. Тому, за його словами, у разі війни з країнами НАТО Росія застосує "балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками".

Пост Дмитра Медведєва про війну РФ і НАТО Пост Дмитра Медведєва про війну РФ і НАТО

"...зважаючи на непорівнянність наших військових потенціалів, у нас просто не залишиться вибору. Відповідь буде асиметричною, — уточнив він, додавши, що такий крок передбачений військовою доктриною. — І це і є той самий горезвісний Апокаліпсис. Кінець усьому".

За його словами, західним політикам варто про це розповісти своїм виборцям, а не говорити про готовність до війни з Росією. Колишній російський президент також згадав про те, що громадяни України "розбіглися Європою і тероризують місцевих жителів".

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв пригрозив відібрати Аляску у США силовим шляхом. І заявив, що війна неминуча.

Також повідомлялося, що Медведєв порадив японцям, яким сумно через Курильські острови, зробити сепуку.