"Плювати на почуття японців": Медведєв "закрив" територіальне питання про Курильські острови

Російський політик запропонував невдоволеним тим, що Курильскі острови контролює Москва, вчинити самогубство.

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Заступник голови Радбезу і експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курильських островах нові види озброєнь. Про це він повідомив у своєму Х (твітері).

"Територіальне питання" закрито раз і назавжди згідно з Конституцією Росії. Курильські острови будуть активно розвиватися, і паралельно зростатиме їхня стратегічна роль, зокрема, розміщення там нових видів озброєнь", — написав він.

Він додав, що Росії "наплювати на почуття японців" щодо так званих "північних територій".

"Це — не "спірні території", а Росія. А ті самураї, кому особливо сумно, можуть закінчити життя традиційним японським способом, вчинивши сепуку", — запропонував японцям Медведєв.

Нагадаємо, що 17 січня Медведєв заявив, що життя у Росії державі, яку українці не надто люблять, краще за їхню смерть і смерть їхніх близьких. За його словами, громадянам України варто усвідомити це якомога швидше.

12 січня Медведєв погрожував британцям і прем'єру Ріші Сунаку касетними бомбардуваннями Києва. Російський чиновник застеріг британську владу від розміщення в Україні контингенту військ.