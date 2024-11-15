Росіяни активно окопуються вздовж узбережжя Євпаторії в очікуванні удару ЗСУ, — "АТЕШ"

Підпільники зазначили, що для робіт на оборонних споруд окупанти активно залучають строковиків, оскільки чисельність професійних військових на території півострова знижується.

Агенти підпільної організації "АТЕШ" повідомляють про наявний процес зміцнення берегової лінії тимчасово окупованого Криму. Російські війська зводять окопи, опорні пункти й вогневі точки. Однак основну частину професійних військовослужбовців з півострова відправляють на передову, зокрема до Курської області.

Як зазначає "АТЕШ", для роботи на фортифікаціях і чергування активно залучають строковиків. Річ у тім, що чисельність професійних військових на території півострова знижується, що демонструє розуміння російським командуванням імовірності швидкого удару з боку Збройних сил України.

"На захисті Криму залишається з кожним днем все менше військовослужбовців. Окупанти розуміють, що удар із боку ЗСУ неминучий і близький", — йдеться у повідомленні.

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Проблеми оборони Криму

Зі свого боку представник ВМС ЗСУ капітан III рангу Дмитро Плетенчук в ефірі "Громадського радіо" повідомив, що Росія змушена концентрувати значні ресурси для захисту своєї стратегічної інфраструктури в Криму, включно із системами протиповітряної оборони.

"Вони постійно, особливо перед періодом штормів, максимально нарощують усі засоби. Це гідротехнічні споруди, це понтони, це прибудови різноманітні. Торік, наприклад, на охороні мосту перебували від 10 до 14 кораблів і катерів одночасно. Зараз їх — нуль. Вони перекладають це на повітряний складник", — зауважив спікер.

Плетенчук додав, що для оборони від безекіпажних катерів російські військові використовують гелікоптери, які краще підходять для таких операцій завдяки їхній швидкості та маневреності.

Також капітан прокоментував оборонні споруди росіян поруч із Керченським мостом. За його словами, хоча Росія і працює над створенням додаткової інфраструктури, але її спроби посилити оборону мосту не видаються переконливими — нові споруди здаються тимчасовими та не можуть забезпечити такий самий рівень захисту, як сам Керченський міст, у який вклали значні інвестиції.

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Раніше Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія продовжує тримати боєздатний корабельний склад Чорноморського флоту подалі від українських Сил оборони — у Новоросійську. За його словами, наразі ніщо не свідчить про те, що в росіян з'являється хоча б якась надія на повернення флоту до узбережжя Криму.