Россияне активно окапываются вдоль побережья Евпатории в ожидании удара ВСУ, — "АТЕШ"

Подпольщики отметили, что для работ на оборонительных сооружений оккупанты активно привлекают срочников, поскольку численность профессиональных военных на территории полуострова снижается.

Агенты подпольной организации "АТЕШ" сообщают о продолжающемся процессе укрепления береговой линии временно оккупированного Крыма. Российские войска возводят окопы, опорные пункты и огневые точки. Однако основную часть профессиональных военнослужащих из полуострова отправляют на передовую, в том числе в Курскую область.

Как отмечает "АТЕШ", для работы на фортификациях и дежурства активно привлекают срочников. Дело в том, что численность профессиональных военных на территории полуострова снижается, что отражает понимание российским командованием вероятности скорого удара со стороны Вооруженных сил Украины.

"На защите Крыма остается с каждым днем все меньше военнослужащих. Оккупанты понимают, что удар со стороны ВСУ неизбежен и близок", — говорится в сообщении.

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Проблемы обороны Крыма

В свою очередь представитель ВМС ВСУ капитан III ранга Дмитрий Плетенчук в эфире "Громадського радіо" сообщил, что Россия вынуждена концентрировать значительные ресурсы для защиты своей стратегической инфраструктуры в Крыму, включая системы противовоздушной обороны.

"Они постоянно, особенно перед периодом штормов, максимально наращивают все средства. Это гидротехнические сооружения, это понтоны, это пристройки разнообразные. В прошлом году, например, на охране моста находились от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно. Сейчас их — ноль. Они перекладывают это на воздушную составляющую", — подчеркнул спикер.

Плетенчук добавил, что для обороны от безэкипажных катеров российские военные используют вертолеты, которые лучше подходят для таких операций благодаря их скорости и маневренности.

Также капитан прокомментировал оборонительные сооружения россиян рядом с Керченским мостом. По его словам, хоть Россия и работает над созданием дополнительной инфраструктуры, но ее попытки усилить оборону моста не кажутся убедительными — новые сооружения выглядят временными и не могут обеспечить такой же уровень защиты, как сам Керченский мост, в который вложили значительные инвестиции.

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Ранее Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия продолжает держать боеспособный корабельный состав Черноморского флота подальше от украинских Сил обороны — в Новороссийске. По его словам, пока ничто не говорит о том, что у россиян появляется хотя бы какая-то надежда на возвращение флота к побережьем Крыма.