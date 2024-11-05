Корабли-бродяги: почему Черноморский флот РФ держится подальше от Крыма, — Плетенчук

По словам представителя ВМС, противник ведет активную разведку и патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Крыма. Однако пока ничто не говорит о том, что у россиян появляется хотя бы какая-то надежда на возвращение флота.

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Россия продолжает держать боеспособный корабельный состав Черноморского флота подальше от украинских Сил обороны, концентрируя его в пункте базирования в Новороссийске. Об этом заявил представитель ВМС Украины, капитан ІІІ ранга Дмитрий Плетенчук, в телеэфире.

По словам спикера ВМС, в Черном и Азовском морях корабли РФ избегают приближаться к зонам, контролируемым Украиной, однако активное патрулирование ведет российская авиация, особенно над западным и южным побережьем Крыма.

Кроме того, на охране пунктов базирования в море используется российская подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами. Однако в текущий момент она не выполняет роль ракетного носителя, а используется для защиты местоположений других кораблей.

Российская авиация активно ведет разведывательные миссии и патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Крыма. Такая активность направлена на защиту территории, прилегающей к полуострову, и контролирование воздушного пространства на западе и юге.

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Отвечая на вопрос о возможности восстановления командных пунктов РФ в Крыму, Плетенчук отметил, что, даже если такая информация подтвердится, это будет выглядеть как тактика по усложнению работы украинской разведки.

Дело в том, что удары по штабу Черноморского флота и другим объектам ранее продемонстрировали уязвимость крымских объектов и на данный момент нет свидетельств того, что РФ планирует полноценное возвращение Черноморского флота в Крым.

"Такие кейсы уже имели место. На самом деле, если эта информация подтвердится официально, это будет выглядеть немного странно. Но это не обязательно должно быть связано с какими-то планами относительно возможного возвращения в Крым. Пока ничто не говорит о том, что у россиян появляется хотя бы какая-то на это надежда", — подытожил Плетенчук.

Напомним, 23 октября Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские корабли, базирующиеся в Новороссийске, были замечены несколько раз выходящими в море, что вызвало интерес и вопросы относительно причин этих маневров. Как оказалось, они "тренируются" быстро покидать базу и так же быстро возвращаться.