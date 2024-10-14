РФ якобы провела учения для 300 кораблей флота: в ВСУ оценили угрозу (видео)

Россия похвасталась 300 судами, что в ВМС охарактеризовали как "игру мышцами". Представитель командования Дмитрий Плетенчук рассказал, какими путями эти корабли могли бы быть переброшены врагом.

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В сентябре РФ провела масштабные учения, в которых якобы могли принять участие около 300 кораблей. Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук 14 октября в эфире телемарафона оценил, могут ли эти суда представлять опасность для Украины.

Дмитрий Плетенчук об учениях флота РФ — с 2:33

"Какой бы там ни была степень готовности и какое бы ни было количество этих единиц, повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что они некоторые единицы могли бы перебросить внутренними водами, они этого делать не будут", — заверил он.

Представитель ВМС подчеркнул, что российские оккупанты "не могут справиться" даже с теми единицами, которые уже находятся в составе Черноморского флота. Вражеские корабли фактически парализованы в Азово-Черноморском регионе благодаря усилиям Сил обороны.

"Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморья, оттуда сюда попасть они так же не могут", — отметил Плетенчук.

По его словам, есть также судоходный канал из Каспийского моря, по которому теоретически враг мог бы перебросить боевые единицы. Однако фактически этот канал Москва не использует.

"Они, конечно, могут проводить различные мероприятия. Они себя считают мощной морской державой, но в любом случае технологически они отстают от стран НАТО", — объяснил капитан.

Он подчеркнул, что уровень стратегии, тактики и боеготовности российского флота ВСУ уже видели в Черном море. По словам представителя ВМС, Россия может "играть мышцами", но ход войны показывает настоящую картину.

Напомним, эксперт Сергей Бескрестнов сообщил, что оккупанты начали использовать системы РЭБ "Зеркальце" для защиты своих разведдронов. По его словам, такая "инновация" разошлась во вражеских войсках очень быстро.

Ветеран АТО Евгений Дикий раскрыл условие, при котором ВСУ будут способны провести контрнаступление и одержать победу в войне. Он отметил, что из-за этой же проблемы защитникам не удалось удержать Угледар.