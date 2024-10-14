РФ нібито провела навчання для 300 кораблів флоту: у ЗСУ оцінили загрозу (відео)

Росія похизувалась 300 суднами, що у ВМС схарактеризували як "гру м’язами". Речник командування Дмитро Плетенчук розповів, якими шляхами ці кораблі могли б бути перекинуті ворогом.

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У вересні РФ провела масштабні навчання, в яких нібито могли взяти участь приблизно 300 кораблів. Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук 14 жовтня в ефірі телемарафону оцінив, чи можуть ці судна становити небезпеку для України.

Дмитро Плетенчук про навчання флоту РФ — з 2:33

"Який би там не був ступінь готовності та яка б не була кількість цих одиниць, вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть попри те, що вони деякі одиниці могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть", — запевнив він.

Представник ВМС підкреслив, що російські окупанти "не можуть дати раду" навіть тим одиницям, які вже перебувають у складі Чорноморського флоту. Ворожі кораблі фактично паралізовані в Азово-Чорноморському регіоні завдяки зусиллям Сил оборони.

"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди потрапити вони так само не можуть", — зазначив Плетенчук.

З його слів, є також суднохідний канал з Каспійського моря, яким теоретично ворог міг би перекинути бойові одиниці. Однак фактично цей канал Москва не використовує.

"Вони, звісно, можуть проводити різноманітні заходи. Вони себе вважають потужною морською державою, але в будь-якому разі технологічно вони відстають від країн НАТО", — пояснив капітан.

Він підкреслив, що рівень стратегії, тактики та боєготовності російського флоту ЗСУ вже бачили у Чорному морі. Зі слів речника ВМС, Росія може "грати м’язами", але хід війни показує справжню картину.

Нагадаємо, експерт Сергій Бескрестнов повідомив, що окупанти почали використовувати системи РЕБ "Зеркальце" для захисту своїх розвіддронів. З його слів, така "інновація" розійшлася у ворожих військах дуже швидко.

Ветеран АТО Євген Дикий розкрив умову, за якої ЗСУ будуть здатні провести контрнаступ та здобути перемогу у війні. Він наголосив, що через цю ж проблему оборонцям не вдалося утримати Вугледар.