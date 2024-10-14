ЗС РФ почали ставити на свої БПЛА-розвідники РЕБ "Зеркальце": що відомо (відео)

За словами Сергія Флеша, нове рішення проти українських зенітних безпілотників швидко розійшлося по російській армії.

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Росіяни почали використовувати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Зеркальце" для захисту своїх розвідувальних безпілотних апаратів типу "крило" від українських зенітних дронів. Про те, як працюють ці системи, розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

РЕБ "Зеркальце"

За даними експерта, робочі частоти системи РЕБ "Зеркальце" — 4.9-6.0 ГГц, потужність придушення — 2.5 або 10 ват. Також є другий варіант, у який додано виявлення і придушення відео на 1.1-1.3 ГГц.

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Раніше Сергій Флеш також описував принцип роботи цієї системи. За його словами, "Зеркальце" встановлюється на дрон і сканує в польоті відеоканали. Коли система знаходить відеосигнал від зенітного БПЛА, то вмикає перешкоду, сильнішу за рівнем на цій же відеочастоті.

У результаті перешкода перебиває сигнал від зенітного безпілотника, через що пілот втрачає картинку. Завада ставиться на 60 секунд і за необхідності повторюється.

"Наш противник не стоїть на місці і шукає варіанти захисту від зенітних дронів. Причому це рішення розійшлося у них по військах дуже швидко", — підкреслив Сергій Флеш.

Нагадаємо, українська команда волонтерів "Дикі Шершні", яка займається створенням безпілотників, уже виготовила і передала Силам оборони України 1000 зенітних дронів, а також анонсувала серійне виробництво дронів для знищення дронів "Шахед".

Зі свого боку засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" і керівник проєкту Victory Drones Марія Берлінська раніше заявила, що ЗС РФ почали атакувати українські розвідувальні безпілотники FPV-дронами, скопіювавши тактику України.