"Краще за зенітні ракети": Україна розпочне серійний випуск "винищувачів Шахедів", — Defense Express

За словами аналітиків, війна в повітрі виходить на новий виток: росіяни в Особливій економічній зоні "Алабуга" випустили 6 тисяч "Шахедів" на рік раніше плану.

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Українська майстерня "Дикі Шершні", відома за розробками у сфері БПЛА, анонсувала виробництво нового озброєння проти ірано-російських ударних дронів. Про це повідомляють у Telegram-каналі компанії.

"Далі більше — ми готуємося до серійного виробництва винищувачів "Шахед", — зазначили в майстерні. Але без додаткових подробиць.

"Дикі Шершні" протягом трьох останніх місяців поставили Силам оборони України 1000 зенітних FPV-дронів, якими вже збили понад 200 ворожих розвідувальних БПЛА "Орлан", Zala та інші різновиди.

Аналітики Defense Express зазначають, що зенітні FPV-дрони справді можуть бути кращими за традиційні зенітні ракети, тим паче в умовах тотального дефіциту останніх. Дрони в рази дешевші, тоді як ціна на ті ж ЗРК Stinger сягає сотень тисяч доларів, тож на сьогодні той самий зенітний дрон із машинним зором — просте, мобільне, дешеве та ефективне рішення проти таких цілей у повітрі, як БПЛА.

Дрон "Диких Шершнів"

У майстерні "Дикі Шершні" останнім часом працювали над збільшенням швидкості FPV-дронів для перехоплення "Шахедів". У публічно оприлюднених даних йдеться про щонайменше 325 км/год.

Поява зенітних FPV-дронів проти "Шахедів" має стати ковтком свіжого повітря у протидії цій загрозі, тим паче з урахуванням того, що у вересні поточного року росіяни випустили по Україні рекордну кількість — понад 1300 одиниць. З 1 по 10 жовтня включно (без урахування атаки в ніч на 11 жовтня) — близько 470 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Росіяни ж на потужностях в Особливій економічній зоні "Алабуга" виробили 6 тисяч "Шахедів" на рік раніше плану, тож це фактично означає новий виток війни в небі над Україною. І "винищувачі шахедів" мають стати ефективною відповіддю на загрозу, що зростає.

Нагадаємо, що ЗМІ пояснили, чому 95% "Шахедів" не уражають потрібних цілей: залітають до Латвії й падають на території Росії або Білорусі.

Також повідомлялося, що у ВМС прокоментували удари по складу "Шахедів" і нафтобазі у Феодосії.