"Лучше зенитных ракет": Украина начнет серийный выпуск "истребителей Шахедов", — Defense Express

По словам аналитиков, война в воздухе выходит на новый виток: россияне в Особой экономической зоне "Алабуга" выпустили 6 тысяч "Шахедов" в год раньше плана.

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Украинская мастерская "Дики Шершни", известная по разработкам в сфере БПЛА, анонсировала производство нового вооружения против ирано-российских ударных дронов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Дальше больше – мы готовимся к серийному производству истребителей "Шахед", – отметили в мастерской. Но без дополнительных подробностей.

"Дикие Шершни" в течение трех последних месяцев поставили Силам обороны Украины 1000 зенитных FPV-дронов, которыми уже сбили более 200 вражеских разведывательных БПЛА "Орлан", Zala и прочие разновидности.

Аналитики Defense Express отмечают, что зенитные FPV-дроны действительно могут быть лучше традиционных зенитных ракет, тем более в условиях тотального дефицита последних. Дроны в разы дешевле, тогда как цена на те же ЗРК Stinger достигает сотен тысяч долларов, поэтому на сегодня тот же зенитный дрон с машинным зрением — простое, мобильное, дешевое и эффективное решение против таких целей в воздухе, как БПЛА.

Дрон "Диких Шершней"

В мастерской "Дикие Шершни" в последнее время работали над увеличением скорости FPV-дронов для перехвата "Шахедов". В публично обнародованных данных говорится о по меньшей мере 325 км/ч.

Появление зенитных FPV-дронов против "Шахедов" должно стать глотком свежего воздуха в противодействии этой угрозе, тем более с учетом того, что в сентябре текущего года россияне выпустили по Украине рекордное количество — свыше 1300 единиц. С 1 по 10 октября включительно (без учета атаки в ночь на 11 октября) — порядка 470 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Россияне же на мощностях в Особой экономической зоне "Алабуга" произвели 6 тысяч "Шахедов" в год раньше плана, так что это фактически означает новый виток войны в небе над Украиной. И "истребители шахедов" должны стать эффективным ответом на растущую угрозу.

Напомним, что СМИ объяснили, почему 95% "Шахедов" не поражают нужных целей: залетают в Латвию и падают на территории России или Беларуси.

Также сообщалось, что в ВМС прокомментировали удары по складу "Шахедов" и нефтебазе в Феодосии.