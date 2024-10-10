"Просилась давно": в ВМС прокомментировали удары по складу "Шахедов" и нефтебазе в Феодосии

Представитель командования Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что россияне в Крыму должны чувствовать, "куда попали". Он оценил, насколько критической для флота РФ является потеря терминала в Крыму.

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Ночью на 7 октября Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона 10 октября заявил, что эта нефтебаза давно "просилась" на атаку.

Дмитрий Плетенчук об ударах ВСУ — с 0:57

"У меня лично именно этот объект вызвал гораздо больше эмоций, чем предыдущие нефтебазы, которые там находятся на территории РФ", — поделился военный.

По его словам, атакованный нефтетерминал "просился давно уже".

"Местные оккупанты должны, в принципе, чувствовать на себе, куда они попали. Должны понимать, что все же Крым — это полуостров, и это имеет значение на самом деле", — подчеркнул Плетенчук.

Он подтвердил, что обеспечение вражеского флота от нефтебазы в Феодосии "настолько критически" не зависит. Представитель ВМС объяснил, что оккупанты имеют привычку бежать в Новороссийск, поэтому значительная часть флота перебазирована.

Однако еще более эмоциональным для Плетенчука стало поражение склада с "Шахедами" на побережье Азовского моря. Он уточнил, что речь идет о достаточно большом складе, где хранились примерно 400 дронов. Именно ими ежедневно РФ терроризирует Украину.

"Это тот самый случай, когда гораздо более эффективным является бить врага именно на его территории до того, как он применит это вооружение", — отметил военный.

По его словам, удар по восточному побережью Азовского моря в очередной раз подтвердил, что "не зря россияне в Азове не держат свои корабли".

Напомним, в СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ информировали, что в результате удара по Краснодарскому краю РФ были взорваны примерно 400 "Шахедов". Ожидается, что темп вражеских атак снизится.

Военный эксперт Олег Катков рассказал, что первыми последствия уничтожения нефтебазы в Феодосии почувствуют гражданские жители Крыма. По его словам, сначала топливо исчезнет на заправках.