Первыми почувствуют местные жители: какие будут последствия удара по нефтебазе в Крыму, — эксперт

Аналитик Олег Катков заверил, что терминал в Феодосии можно считать уничтоженным. По его словам, сначала топливо исчезнет на заправках.

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Уничтожение одной нефтебазы не создаст проблем для российских оккупантов в Крыму, но добиться этого возможно. Об этом в эфире "Еспресо" 8 октября рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Олег Катков о последствиях удара по нефтебазе в Феодосии — с 2:27:21

По его словам, сам удар по нефтебазе в Феодосии не будет иметь стратегических последствий. Для этого нужны систематические подобные удары.

В то же время Катков отметил, что ВСУ лишили врага морского терминала. Кадры с места событий и сообщения местных жителей свидетельствуют о том, что он сгорает уже полностью.

"То есть этот объект уничтожен. Сказать, что без него вся российская группировка в оккупированном Крыму или вообще там на юге останется без топлива, конечно, невозможно. Будут перебои с топливом. Но, мне кажется, надо понимать, что перебои с топливом будут не в российской армии — перебои с топливом будут у местных жителей в первую очередь", — пояснил эксперт.

Он спрогнозировал, что сначала топливо исчезнет с АЗС, где гражданское население заправляет свои машины. Однако если удары будут наноситься повторно и методично, а возможности доставки топлива непосредственно в Крым будут перерезаны, можно будет говорить и о нехватке топлива для войска.

"В конце концов, все опять же зависит от того, насколько масштабными, насколько потенциально постоянными будут такие удары", — отметил Катков.

Однако, по словам аналитика, если вывести из строя только один объект, РФ адаптируется. Если же поставить страну-агрессора возможности конвоировать запасы на определенной глубине от линии фронта, это создаст значительные трудности для врага.

"Потому что, действительно, военная техника требует просто астрономических запасов топлива. Для понимания: танк, для того, чтобы проехать один километр, жрет 3,6 литра", — добавил он.

Напомним, 8 октября в СМИ опубликовали спутниковые снимки нефтебазы во временно оккупированной Феодосии до и после удара ВСУ. На фото видно, что объект пылает, и оттуда поднимаются столбы черного дыма.

Атака по нефтебазе произошла ночью на 7 октября. В Генштабе ВСУ подтвердили, что нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Крыму.