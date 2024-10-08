"Имеют план": капитан ВМС рассказал, когда ВСУ уничтожат Крымский мост

По словам Андрея Рыженко, украинские защитники могут уничтожить Крымский мост после того, как перекроют путь поставки вооружения и боеприпасов для ВС РФ через Приазовье.

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Вооруженные силы Украины имеют план уничтожения Крымского моста в самый болезненный для российских оккупантов момент. Об этом в эфире "Радио NV" заявил капитан I ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

"Я думаю, что Силы обороны имеют план, когда этот объект, как логистический путь снабжения, нейтрализовать в самый болезненный для противника момент. Тогда, когда, возможно, будет установлен огневой контроль или каким-то образом перекрыто снабжение через Приазовье, где поставляется 75% грузов в интересах Крыма и группировки российских оккупационных сил на юге Украины", — сказал Рыженко.

Он подчеркнул, что Крымский мост является очень важным для россиян, поскольку имеет стратегически-идеологическое значение, а нанесение вреда этому мосту влияет лично на президента РФ Владимира Путина.

"Поэтому они его так мощно усиливают, его оборону... Сейчас эта оборона значительно мощнее. Действительно, там находится система С-400, там находятся "Панцири", которые охраняют его с воздуха", — отметил Рыженко.

Он пояснил, что для того, чтобы уберечь Крымский мост от украинских морских дронов, россияне начали строить железный забор в Керченском проливе, который имеет длину более 16 км, а на поверхности воды находятся заградительные баржи.

"Свободными фактически остаются 500 метров. Это судоходная часть канала. Все остальное закрывается сооружениями. И действительно, они фактически фиксируются на морском дне для того, чтобы не прошли подводные дроны...Они вынуждены это делать, потому что анализируют угрозу и очень не хотят, чтобы мы атаковали этот мост", — сказал эксперт.

Кроме того, Рыженко объяснил, почему россияне вывели в море военные корабли.

"Я понимаю, что это в первую очередь связано с тем, что, возможно, противник имеет какую-то информацию, что готовятся какие-то ударные действия против этих кораблей. Конечно, что они посвящены 8 октября (2022 года) — они помнят, что два года назад была атака на Крымский мост. В первую очередь я это связываю просто с вопросами безопасности", — сказал Рыженко.

Напомним, 3 октября пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что Украина в Арбитражном трибунале в Гааге требует обязать Россию снести Крымский мост.

24 сентября Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что Россия защищает Крымский мост бочками из-под индийских огурцов.