"Закрытое российское озеро": Украина в Гааге требует снести Крымский мост

Представительница Украины подчеркнула, что трибунал должен приказать России прекратить свое противоправное поведение и предоставить гарантии, что она не повторит своих нарушений в будущем.

Related video

Украина в Арбитражном трибунале в Гааге требует обязать Россию снести Крымский мост. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", — сказала заместитель Агента Украины Оксана Золотарева на устных слушаниях в Арбитражном трибунале.

Она уточнила, что Россия незаконно построила этот мост, поэтому теперь должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

"Российский мост используется во многих мерзких целях. Одна из них — физически превратить Азовское море в то, чем его хочет видеть Россия: закрытое российское озеро", — отметила Золотарева.

Представительница Украины подчеркнула, что трибунал должен приказать России прекратить свое противоправное поведение и предоставить гарантии, что она не повторит своих нарушений в будущем.

Украина также требует, чтобы Россия получила приказы:

убрать последствия своих незаконных действий, освободив и аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила;

провести соответствующие исследования о влиянии российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду;

принять меры для устранения экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического ущерба.

"Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия", — подытожила Золотарева.

Напомним, 24 сентября Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что Россия защищает Крымский мост бочками из-под индийских огурцов.

16 августа пресс-служба Министерства обороны России заявила, что Украина бомбила Крымский мост.