Готовятся к атакам: Крымский мост защищают ЗРПК "Панцирь", — СМИ (спутниковые снимки)

Для защиты от украинских надводных дронов оккупанты установили дополнительные заграждения, а также возвели две башни для систем противовоздушной обороны, чтобы уберечь мост от атак с воздуха.

Related video

Россия активизировала свои усилия по защите Крымского моста от украинских атак, в частности от морских беспилотников. Новые спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies и полученные Business Insider, свидетельствуют о наращивании оборонительных сооружений вокруг моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымским полуостровом.

Этот мост длиной 12 миль ранее был важным путем снабжения для российских военных, но теперь он прежде всего символизирует контроль России над Крымом, отмечают журналисты. Мост стал мишенью нескольких громких атак со стороны Украины, в частности удара морским дроном.

Россия начала размещать баржи на южной стороне моста еще в начале мая, чтобы защитить конструкцию и судоходный канал от будущих украинских нападений. По данным западной разведки, ранее установленные барьеры были повреждены штормами.

Вид вблизи на заграждения и движение судов возле Керченского моста 28 сентября Фото: MAXAR

До июня защитные меры были усилены дополнительными баржами и плавучими боновыми заграждениями, которые расположены параллельно мосту. Но новые изображения, сделанные в субботу, 29 сентября, демонстрируют значительное увеличение количества барж, защищающих мост.

Украина активно использует свой флот морских дронов для нанесения ударов по российским военным кораблям и другим объектам Черноморского флота. Угроза со стороны дронов вынудила Москву установить подобные защитные сооружения в ключевых портах Севастополя и Новороссийска.

Брэди Африк, аналитик по открытым источникам и сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute, первым обратил внимание на дополнительные защитные барьеры в посте на X в воскресенье. Он отметил резкие изменения между началом мая и концом сентября.

Однако новые барьеры — не единственные меры, которые приняла Россия для защиты моста. Спутниковые снимки, сделанные в субботу, также показали две системы противовоздушной обороны "Панцирь" вблизи моста. Maxar сообщила, что башни для этих систем строились с 18 по 23 августа. Это свидетельствует о том, что Россия обеспокоена не только угрозой с моря, но и пытается защитить мост от атак с воздуха.

ЗРК "Панцирь" на башне возле Керченского моста 28 сентября Фото: MAXAR Второй ЗРК "Панцирь" на башне возле Керченского моста 28 сентября Фото: MAXAR

Ранее мост был поврежден взрывом грузовика. Россия заявляла, что Украина пыталась поразить мост с помощью предоставленных США баллистических ракет, но атака якобы оказалась неудачной. Киев также вооружил свои морские дроны ракетами, что усиливает угрозу не только с воды, создавая дополнительные вызовы для обороны моста.

Напомним, 10 августа партизаны "АТЕШ" сообщали, что российские оккупанты укрепляют защиту Крымского моста от надводных дронов.

24 сентября стало известно, что россияне обустраивают боновые заграждения из бочек для огурцов, которые поставляют в Краснодарский край из Индии.