Готуються до атак: Кримський міст захищають ЗРГК "Панцир", — ЗМІ (супутникові знімки)

Для захисту від українських надводних дронів окупанти встановили додаткові загородження, а також звели дві вежі для систем протиповітряної оборони, щоб вберегти міст від атак з повітря.

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Росія активізувала свої зусилля із захисту Кримського моста від українських атак, зокрема від морських безпілотників. Нові супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies і отримані Business Insider, свідчать про нарощування оборонних споруд навколо мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом.

Цей міст завдовжки 12 миль раніше був важливим шляхом постачання для російських військових, але тепер він насамперед символізує контроль Росії над Кримом, зазначають журналісти. Міст став мішенню кількох гучних атак з боку України, зокрема удару морським дроном.

Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще на початку травня, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських нападів. За даними західної розвідки, раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами.

Вид зблизька на загородження та рух суден біля Керченського мосту 28 вересня Фото: MAXAR

До червня захисні заходи були посилені додатковими баржами та плавучими боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту. Але нові зображення, зроблені у суботу, 29 вересня, демонструють значне збільшення кількості барж, що захищають міст.

Україна активно використовує свій флот морських дронів для завдання ударів по російських військових кораблях та інших об'єктах Чорноморського флоту. Загроза з боку дронів змусила Москву встановити захисні споруди в ключових портах Севастополя та Новоросійська.

Бреді Афрік, аналітик з відкритих джерел та співробітник аналітичного центру American Enterprise Institute, першим звернув увагу на додаткові захисні бар'єри в пості на X у неділю. Він зазначив різкі зміни між початком травня та кінцем вересня.

Однак нові бар'єри — не єдині заходи, що їх вжила Росія для захисту мосту. Супутникові знімки, зроблені в суботу, також показали дві системи протиповітряної оборони "Панцир" поблизу мосту. Maxar повідомила, що вежі для цих систем будувалися з 18 по 23 серпня. Це свідчить про те, що Росія стурбована не лише загрозою з моря, але й намагається захистити міст від атак з повітря.

ЗРК "Панцир" на вежі біля Керченського мосту 28 вересня Фото: MAXAR Другий ЗРК "Панцир" на вежі біля Керченського мосту 28 вересня Фото: MAXAR

Раніше міст був пошкоджений вибухом вантажівки. Росія заявляла, що Україна намагалася уразити міст за допомогою наданих США балістичних ракет, але атака нібито виявилася невдалою. Київ також озброїв свої морські дрони ракетами, що підсилює загрозу не лише з води, створюючи додаткові виклики для оборони мосту.

Нагадаємо, 10 серпня партизани "АТЕШ" повідомляли, що російські окупанти зміцнюють захист Кримського мосту від надводних дронів.

24 вересня стало відомо, що росіяни облаштовують бонові загородження з бочок для огірків, які поставляють у Краснодарський край з Індії.