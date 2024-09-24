Росія захищає Кримський міст діжками з-під індійських огірків (фото)

Російські окупанти прикривають Кримський міст спеціальними боновими загородженнями, виготовленими з пластикових ємностей. Причому для цього використовують бочки, в яких РФ купує огірки в Індії.

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Росія пристосувала порожні діжки для захисту Керченського мосту від ударів надводними дронами. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

На каналі опублікували фото бочок, з яких окупанти облаштовують бонові загородження біля споруди.

Як виявилося, ці бочки як тару для солоних огірків поставляють у Краснодарський край Росії зі столиці штату Карнатака в південній Індії, міста Бенгалуру.

Оскільки, як зазначається на етикетці, діжки не підлягають поверненню, їх стали використовувати для виготовлення плавучих загороджень, що розміщуються біля мосту.

Однак, як пишуть на каналі, їх регулярно розриває штормом і викидає на берег Керченської протоки.

Раніше повідомлялося, що росіяни на Кримському мосту розмістили рідкісну модифікацію ППО "Панцир-С1М". Йдеться про експортний варіант з броньованою кабіною на шасі КамАЗ-53958 з поліпшеними тактико-технічними характеристиками, якщо порівнювати зі стандартними ЗРК.

Військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ" повідомляв, що російські війська почали прискорено зміцнювати захист Кримського мосту системами протиповітряної оборони, а також підганяти туди баржі. За інформацією партизанів, уздовж споруди баржі виставляють у два ряди, а по всьому периметру вбивають палі, щоб звести нове загородження.