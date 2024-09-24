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Росія захищає Кримський міст діжками з-під індійських огірків (фото)

Крим, Кримський міст, Керченський міст, Чорне море
Фото: DW | Кримський міст

Російські окупанти прикривають Кримський міст спеціальними боновими загородженнями, виготовленими з пластикових ємностей. Причому для цього використовують бочки, в яких РФ купує огірки в Індії.

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Росія пристосувала порожні діжки для захисту Керченського мосту від ударів надводними дронами. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

На каналі опублікували фото бочок, з яких окупанти облаштовують бонові загородження біля споруди.

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Як виявилося, ці бочки як тару для солоних огірків поставляють у Краснодарський край Росії зі столиці штату Карнатака в південній Індії, міста Бенгалуру.

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Оскільки, як зазначається на етикетці, діжки не підлягають поверненню, їх стали використовувати для виготовлення плавучих загороджень, що розміщуються біля мосту.

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Однак, як пишуть на каналі, їх регулярно розриває штормом і викидає на берег Керченської протоки.

Раніше повідомлялося, що росіяни на Кримському мосту розмістили рідкісну модифікацію ППО "Панцир-С1М". Йдеться про експортний варіант з броньованою кабіною на шасі КамАЗ-53958 з поліпшеними тактико-технічними характеристиками, якщо порівнювати зі стандартними ЗРК.

Військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ" повідомляв, що російські війська почали прискорено зміцнювати захист Кримського мосту системами протиповітряної оборони, а також підганяти туди баржі. За інформацією партизанів, уздовж споруди баржі виставляють у два ряди, а по всьому периметру вбивають палі, щоб звести нове загородження.