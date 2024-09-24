Россия защищает Крымский мост бочками из-под индийских огурцов (фото)

Российские оккупанты прикрывают Крымский мост специальными боновыми заграждениями, изготовленными из пластиковых емкостей. Причем для этого используются бочки, в которых РФ покупает огурцы в Индии.

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Россия приспособила пустые бочки для защиты Керченского моста от ударов надводными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

На канале опубликовали фото бочек, из которых оккупанты обустраивают боновые заграждения возле сооружения.

Как оказалось, данные бочки в качестве тары для соленых огурцов поставляются в Краснодарский край России из столицы штата Карнатака в южной Индии, города Бенгалуру.

Поскольку, как отмечается на этикетке, бочки не подлежат возврату, их стали использовать для изготовления плавучих заграждений, размещаемых у моста.

Однако, как пишут на канале, их регулярно разрывает штормом и выбрасывает на берег Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что россияне на Крымском мосту разместили редкую модификацию ПВО "Панцирь-С1М". Речь об экспортном варианте с бронированной кабиной на шасси КамАЗ-53958 с улучшенными тактико-технические характеристики, если сравнивать со стандартными ЗРК.

Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщало, что российские войска начали ускоренно укреплять защиту Крымского моста системами противовоздушной обороны, а также подгонять туда баржи. По информации партизан, вдоль сооружения баржи выставляют в два ряда, а по всему периметру вбивают сваи, чтобы возвести новое заграждение.