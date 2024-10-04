"Закрите російське озеро": Україна в Гаазі вимагає знести Кримський міст

Представниця України наголосила, що трибунал повинен наказати Росії припинити свою протиправну поведінку та надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.

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Україна в Арбітражному трибуналі в Гаазі вимагає зобов'язати Росію знести Кримський міст. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", — сказала заступниця Агента України Оксана Золотарьова на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі.

Вона уточнила, що Росія незаконно побудувала цей міст, тому тепер має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

"Російський міст використовується у багатьох мерзенних цілях. Одна з них – фізично перетворити Азовське море на те, чим його хоче бачити Росія: закрите російське озеро", — зазначила Золотарьова.

Представниця України наголосила, що трибунал повинен наказати Росії припинити свою протиправну поведінку та надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.

Україна також вимагає, щоб Росія отримала накази:

прибрати наслідки своїх незаконних дій, звільнивши та анулювавши свою реєстрацію українських бурових установок, які вона незаконно захопила та чий прапор змінила;

провести відповідні дослідження щодо впливу російських будівельних проєктів у Керченській протоці на морське навколишнє середовище;

вжити заходів для усунення екологічної шкоди, заподіяної цими проєктами, і для вивчення триваючих ризиків завдання екологічної шкоди.

"Росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини", — підсумувала Золотарьова.

Нагадаємо, 24 вересня Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що Росія захищає Кримський міст діжками з-під індійських огірків.

16 серпня пресслужба Міністерства оборони Росії заявила, що Україна бомбила Кримський міст.