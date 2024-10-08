"Мають план": капітан ВМС розповів, коли ЗСУ знищать Кримський міст

За словами Андрія Риженка, українські захисники можуть знищити Кримський міст після того, як перекриють шлях постачання озброєння та боєприпасів для ЗС РФ через Приазов'я.

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Збройні сили України мають план знищення Кримського мосту у найболісніший для російських окупантів момент. Про це в етері "Радіо NV" заявив капітан I рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко.

"Я думаю, що Сили оборони мають план, коли цей об'єкт, як логістичний шлях постачання, нейтралізувати у найболісніший для супротивника момент. Тоді, коли, можливо, буде встановлений вогневий контроль або якось перекрите постачання через Приазов'я, де постачається 75% вантажів в інтересах Криму і угрупування російських окупаційних сил на півдні України", — сказав Риженко.

Він наголосив, що Кримський міст є дуже важливим для росіян, оскільки має стратегічно-ідеологічне значення, а завдавання шкоди цьому мосту впливає особисто на президента РФ Володимира Путіна.

"Через це вони його так потужно підсилюють, його оборону… Зараз ця оборона значно потужніша. Дійсно, там розташована система С-400, там діють "Панцирі", які охороняють його з повітря", — зазначив Риженко.

Він пояснив, що для того, аби уберегти Кримський міст від українських морських дронів, росіяни почали будувати залізний паркан у Керченській протоці, яка має довжину понад 16 км, а на поверхні води є загороджувальні баржі.

"Вільними, фактично, залишаються 500 метрів. Це суднохідна частина каналу. Усе інше закривається спорудами. І дійсно, вони фіксуються на морському дні для того, щоби не пройшли підводні дрони…Вони вимушені це робити, тому що аналізують загрозу і дуже не хочуть, щоби ми атакували цей міст", — сказав експерт.

Крім того, Риженко пояснив, чому росіяни вивели у море військові кораблі.

"Я розумію, що це насамперед пов'язано з тим, що, можливо, супротивник має якусь інформацію що готуються якісь ударні дії проти цих кораблів. Звичайно, що вони присвячені 8 жовтня (2022 року) — вони пам'ятають, що два роки тому була атака на Кримський міст. Насамперед, я це пов'язую просто з питаннями безпеки", — сказав Риженко.

Нагадаємо, 3 жовтня пресслужба Міністерства закордонних справ повідомила, що Україна в Арбітражному трибуналі в Гаазі вимагає зобов'язати Росію знести Кримський міст.

24 вересня Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що Росія захищає Кримський міст діжками з-під індійських огірків.